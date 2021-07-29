İbrahim Tatlıses lahmacun fiyatlarının eleştirilmesine kızdı

Yaz sezonu başında Bodrum'da bazı beach'lerde 80-120 TL'lik lahmacun fiyatları çok konuşulmuştu. Bu tartışmaya şarkıcı İbrahim Tatlıses de dahil oldu.

Kendisine ait lahmacun markası olan Tatlıses, bayilerinde tanesi 15 TL'den satılan lahmacunun pahalı bulunmasına isyan etti.

"BAYİLER SATMAZSA ONLARA DA GÖNDERMEYECEĞİM!"

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan 69 yaşındaki şarkıcı, fiyatların düşmeyeceğini belirterek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Lahmacun, Bodrum'da 15 TL'dir. Yiyene de, yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir! 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar!

Öte yandan İbrahim Tatlıses, 2013 yılında Bodrum'da lahmacun ve ayrandan oluşan mönünün 64 liraya satılmasına tepki göstermişti.

