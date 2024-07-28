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  4. İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikizleriyle stres attı! Torunlarına beğeni yağdı

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikizleriyle stres attı! Torunlarına beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 13:34
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Geçtiğimiz haftalarda kalp ameliyatı olan ve kısa sürede sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz oğulları Emir ve Ayel ile bir araya geldi. Yasemin Şefkatli ile evli olan İdo Tatlıses, bu anları takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuşmuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.

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İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı olduktan kısa süre sonra torunlarını görmek için yolculuk yaptı.

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Kısa sürede sağlığına kavuşan ünlü isim, oğlu İdo'yu, gelini ve torunlarını görmek için Çeşme'ye gitti.

İkiz torunları ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun objektifine poz verdi.

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Torunlarını omzuna alan İbrahim Tatlıses'in keyifli halleri dikkat çekti.

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İbrahim Tatlıses
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