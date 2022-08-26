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SON DAKİKA! İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Bodrum'daki trafik kazasında yeni gelişme: Kanında alkol çıktı

26.08.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in dün geçirdiği trafik kazasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Ünlü şarkıcının aracına bir kamyonet çarpmış ve kazaya neden olmuştu. Uzun süren çalışmalar sonucunda araçtan çıkarılan Tatlıses, hastaneye kaldırılmıştı. Dün akşam ayakları alçılı şekilde konsere çıkan İbrahim Tatlıses şaşırtmıştı. Kazadan yeni bir detay ortaya çıktı, o kamyonet şoförü alkollü çıktı.

SON DAKİKA! Bodrum-Yalıkavak yolu üzerinde sabah saatlerinde geçirdiği kaza sonucu ölümden dönen İbrahim Tatlıses, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nden taburcu edilmiş, aynı akşam tekerlekli sandalye ile sahne almıştı.

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İbrahim Tatlıses'in araçta sıkışarak ölümden döndüğü korkunç kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçları ortaya çıktı.

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KANINDA ALKOL TESPİT EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; kamyonetin şoförü şüpheli G. G.'nin ifadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi ancak şüphelinin kanında 0.10 etonol tespit edildi.

G.G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.
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Böylesi bir kazadan sağ kurtulmanın ancak Allah'ın yardımı ile mümkün olacağını önce kazadan sonra da yangından kurtulduklarını belirten İbrahim Tatlıses, dün akşam konser öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

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"BİZİ TUTAN BİR ŞEY OLMASAYDI DEREYE İNİYORDUK"

"Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenabı Hakka kurban olayım, meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Yarın gideceğim oraya, bir kaya bizim aracı tuttu ama yarın gideceğim oraya orada kaya yok bence. Bizi tutan bir şey olmasaydı debelene debelene dereye gidiyorduk. Bir tane kaya bizi tutuyor. İdo önümüzde idi. Kahvaltıya gidiyorduk. O araba da kaymış. Biz görüyoruz da ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan dediler. Sonradan öğrendik ki yağmur çiseliyordu. İdo, kamyonun bize çarptığını görünce arabadan inip sağa çekiyor. Yasemin ile birlikte bütün gelip geçen araçlara 'Yangın söndürücü tüp var mı' diye soruyor. Allah için biriniz durun be. En son biri sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor, Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz, önde de 3 kişi oturuyor. Kafa kafaya girince 'Eyvah 3’ü de gitti' dedim. Allah korusun. Ama Allah işte, Allah bitti demeden bitmiyor. Ben arabanın içindeyim, kül olup gideceğiz. Bir tane arkadaş sağ olsun veriyor yangın söndürme tüpünü söndürüyorlar ateşi. Ben diyorum ki ‘Ne oldu’ diyorlar ki ‘Bize çarpan kamyonet yanıyor’. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim. Ya Rabbim Allah ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmayan kafirdir" ifadelerini kullandı.

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Bodrum İbrahim Tatlıses kaza turu
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