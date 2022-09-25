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İbrahim Tatlıses'ten ilginç paylaşım: Hanımla boşandık...

25.09.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile ayrılık kararı alan İbrahim Tatlıses sevgilisiyle ayrılığını büyüye bağlamıştı. Hayatında kimse olmadığı bilinen ve son olarak kaza geçirerek ölümden dönen Tatlıses evlilik paylaşımıyla gündem oldu.

İbrahim Tatlıses'ten ilginç paylaşım: Hanımla boşandık...

Kısa süre önce geçirdiği kazada ayakları kırılan İbrahim Tatlıses ilginç bir paylaşımla gündemde. Programında beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti. Ancak bu konuda net bir bilgi yoktu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamış ve bu ilişki bir süre sonra ayrılıkla sonuçlanmıştı.

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İbrahim Tatlıses son aylarda ise sevgilisinden ayrılmasını eski karısı Adalet Sara'nın 'büyü'lerine bağlamıştı.

Ekran Alıntısı

Tatlıses şimdi de boşanma paylaşımıyla gündemde. İbo bir paylaşıma "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses sevgilisi
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