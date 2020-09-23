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İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın sözlerine yanıt: Herkes eteklerindeki taşları döksün

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 21:03 | Son Güncelleme

Şarkıcı Dilan Çıtak'ın, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sözleri magazin gündemine oturmuştu. Bunun üzerine suskunluğunu bozan İbrahim Tatlıses, kızının kendisi için söylediklerine cevap vererek, "Siz her şeyi bilmiyorsunuz. Herkes eteklerindeki taşaları döksün" dedi

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın sözlerine yanıt: Herkes eteklerindeki taşları döksün

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı Sorgu Sual programında "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtını vermişti.

Daha önce hiç konuşmadığı konularla ilgili itiraflarda bulunan Tatlıses, “Babanıza neden siz diye hitap ediyorsunuz?” sorusuna “Kendisi siz dememizi istiyor, o egosal birtakım kayıplar içerisinde kaybolmuş olabilir” demişti.

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"SİZ HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ"

Bu sözler sonrası Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi. Tatlıses, Söylemezsem Olmaz programında sunucu Seren Serengil'e mesaj atarak Çıtak'a cevap verdi. Serengil'in iddiasına göre Tatlıses, kızının kendisi için söylediklerini, "Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz. Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün" diye yanıtladı.


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