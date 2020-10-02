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İbrahim Tatlıses: Tüylerim diken diken oldu

02.10.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses: Tüylerim diken diken oldu

İbrahim Tatlıses, yakında Star TV'de ekrana gelecek İbo Show'un provalarında duygusal anlar yaşandığını ve ağladını söyledi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki gün asistanı Gülçin Karakaya ile birlikte Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekanda objektiflere yansıdı. Tatlıses, keyifli geçen yemek sonrası basın mensuplarıyla sohbet etti.

"BÖYLE BEKLEMİYORDUM"

68 yaşındaki Tatlıses yakında Star TV'de seyirciyle buluşacak İbo Show'un bir gün önce yaptıkları provasında çok duygulandığını söyledi. Tatlıses “Tüylerim diken diken oldu. Ağladım da. Ben öyle beklemiyordum. Allah yardım etti. Bugün de prova var. İnşallah her şey güzel olacak" dedi.

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