İbrahim Tatlıses: Tüylerim diken diken oldu

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki gün asistanı Gülçin Karakaya ile birlikte Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekanda objektiflere yansıdı. Tatlıses, keyifli geçen yemek sonrası basın mensuplarıyla sohbet etti.

"BÖYLE BEKLEMİYORDUM"

68 yaşındaki Tatlıses yakında Star TV'de seyirciyle buluşacak İbo Show'un bir gün önce yaptıkları provasında çok duygulandığını söyledi. Tatlıses “Tüylerim diken diken oldu. Ağladım da. Ben öyle beklemiyordum. Allah yardım etti. Bugün de prova var. İnşallah her şey güzel olacak" dedi.

