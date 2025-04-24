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Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil daha fazla dayanamadı! Yarışmacılara sert çıktı! 'Korkaklık...'

Survivor 2025'te Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Erbil, son olarak mavi takıma yaptığı gönderme ile dikkat çekti.

Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil daha fazla dayanamadı! Yarışmacılara sert çıktı! 'Korkaklık...'
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil'in kızı sosyal medya fenomeni Yasmin Erbil ile Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Sıkı bir Survivor takipçisi olan Erbil, sevgilisiyle birlikte yer aldığı kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı yeni eleme adayı belirlemek için konseyde oy kullanmıştı. Haftanın üçüncü eleme adayı ise Yiğit Poyraz olmuştu.

YASMİN 2

''YAZIKLAR OLSUN''

Yasmin Erbil, sevgilisinin eleme adayı olmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Instagram hesabından Poyraz'ın yazılmasına tepki gösteren Erbil şu ifadeleri kullanmıştı:

''Yazıklar olsun bu çocuk yeni gelmesine rağmen üçüncü istatistiklerde, nasıl yazabiliyorlar. Şaka gibi.''

29 yaşındaki Yasmin Erbil, yarışmayı yakından takip etmeye devam ediyor. Sevgilisinin oyunda olduğu anları kaçırmayan ünlü fenomen, yeni bölüm sonrası bir paylaşım daha yaptı.

YASMİN 3

''BÜTÜN SAYILARI YİĞİT ALIYOR''

Gönüllüler takımına gönderme yapan Survivor Yiğit'in sevgilisi Erbil, Instagram'daki paylaşımına ''Bütün sayıları sadece Yiğit alıyor 2 gündür. Erkek potasında yazarlarsa korkaklık artık'' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil Yiğit Poyraz
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