İbrahim Üzülmez Pendikspor'un başına geçti, 4 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü!

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor teknik direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıklanmıştı. Yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ GERİ DÖNDÜ

Pendikspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

4 YIL SONRA SÜPER LİG

Süper Lig'de son olarak 2020 yılında Ankaragücü'nü çalıştıran İbrahim Üzülmez, böylece uzun bir ara sonrası Süper Lig mesaisine başlamış oldu.





