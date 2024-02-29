İbrahim Üzülmez Pendikspor'un başına geçti, 4 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü!

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor teknik direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıklanmıştı. Yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Pendikspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Süper Lig'de son olarak 2020 yılında Ankaragücü'nü çalıştıran İbrahim Üzülmez, böylece uzun bir ara sonrası Süper Lig mesaisine başlamış oldu.