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İbrahim Üzülmez Süper Lig'e geri dönüyor

09.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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İbrahim Üzülmez Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Başakşehir mağlubiyeti sonrasında Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Başkent temsilcisinde ilk aday ise İbrahim Üzülmez.

Spor Toto Süper Lig takımı Gençlerbirliği'nde iç sahada alınan 1-0'lık Başakşehir yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.

Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında hoca sorununu çözüme kavuşturmak isteyen Başkent temsilcisinde öne çıkan isim İbrahim Üzülmez oldu. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Gençlerbirliği Üzülmez ile anlaşma sağlayamazsa son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş ile görüşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ SÜPER LİG'E TAŞIDI

Son olarak Ankaragücü'de görev alan Üzülmez 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği'nde 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. 46 yaşındaki teknik adam Gençlerbirliği'nde 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında da Süper Lig'de çalıştı. İbrahim Üzülmez kırmızı-siyahlı takımın başında görev aldığı 28 Süper Lig maçında 1.64, 1. Lig'de ise 10 karşılaşmada 2.20 puan ortalamasını tutturdu.

ALTIPARMAK 6 MAÇ GÖREV ALDI

Mehmet Altıparmak ise Gençlerbirliği başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. (Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gençlerbirliği
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