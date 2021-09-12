İbrahim Yattara'dan bomba açıklama: Karım beni bir kez kesti, bir kez de...

Trabzonspor’un eski futbolcusu Yattara, YouTube’da Atakan Kurt’un kanalına konuk oldu.

Daha önce birçok kez çapkınlıklarıyla gündeme gelen Yattara, eşi Aminata Pendessa’nın çok kıskanç olduğunu söyledi.

Futbolcu, ağızları açık bırakan bir açıklama yapınca sosyal medyada gündem oldu. Yattara açıklamasında “Karım beni bir kez kesti, bir kez de ben uyurken peçete yakıp üzerime attı. Bana zaten ‘Seni bir gün öldüreceğim’ demişti. Korkuyorum tabii ama onu seviyorum, o da beni seviyor. Onu bırakmam. Artık çocuklar büyüdü, daha sakinim şimdi" dedi.

