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İbrahim Yattara'dan bomba açıklama: Karım beni bir kez kesti, bir kez de...

12.09.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara, Atakan Kurt'un Youtube hesabına yaptığı açıklamada eşinin kendisini bir kere kestiğini bir kere de yaktığını söyledi.

İbrahim Yattara'dan bomba açıklama: Karım beni bir kez kesti, bir kez de...

Trabzonspor’un eski futbolcusu Yattara, YouTube’da Atakan Kurt’un kanalına konuk oldu.

Daha önce birçok kez çapkınlıklarıyla gündeme gelen Yattara, eşi Aminata Pendessa’nın çok kıskanç olduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

Futbolcu, ağızları açık bırakan bir açıklama yapınca sosyal medyada gündem oldu. Yattara açıklamasında “Karım beni bir kez kesti, bir kez de ben uyurken peçete yakıp üzerime attı. Bana zaten ‘Seni bir gün öldüreceğim’ demişti. Korkuyorum tabii ama onu seviyorum, o da beni seviyor. Onu bırakmam. Artık çocuklar büyüdü, daha sakinim şimdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Trabzonspor
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