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  4. Ibrahima Konate milli takım kampına yüzünü gizleyerek geldi! Giydiği kıyafetle görenleri şaşkına çevirdi

Ibrahima Konate milli takım kampına yüzünü gizleyerek geldi! Giydiği kıyafetle görenleri şaşkına çevirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 09:59
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Ibrahima Konate'nin milli takım kampına gelirken giydiği kıyafet herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Ibrahima Konate milli takım kampına yüzünü gizleyerek geldi! Giydiği kıyafetle görenleri şaşkına çevirdi
Ibrahima Konate

Ibrahima Konate

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
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Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncu, Ibrahima Konate Fransa'nın Milletler Ligi'nde İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacağı maçlarda forma giymek için milli kampa katıldı.

KİMSE ONU TANIYAMADI

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Milli takım kampına parlak yeşil bir başlık giyerek gelen Konate yüzünü gizlemek için fermuarlı yeşil kapüşonlu bir kıyafet tercih ederken arabasından indiğinde dikkatleri üzerine çekti.

'TAHMİN EDİN BEN KİMİM?'

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Konate, gazetecileri doğru birkaç adım attıktan sonra gülerek, "Beni tanımıyor musunuz? Tahmin etmeye çalışın." dedi. Liverpool savunma oyuncusu daha sonra kimliğini ortaya çıkarmak için kapüşonunu açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Fransa son dakika milli takım
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