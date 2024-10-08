Ibrahima Konate milli takım kampına yüzünü gizleyerek geldi! Giydiği kıyafetle görenleri şaşkına çevirdi

Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncu, Ibrahima Konate Fransa'nın Milletler Ligi'nde İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacağı maçlarda forma giymek için milli kampa katıldı.

KİMSE ONU TANIYAMADI

Milli takım kampına parlak yeşil bir başlık giyerek gelen Konate yüzünü gizlemek için fermuarlı yeşil kapüşonlu bir kıyafet tercih ederken arabasından indiğinde dikkatleri üzerine çekti.

'TAHMİN EDİN BEN KİMİM?'

Konate, gazetecileri doğru birkaç adım attıktan sonra gülerek, "Beni tanımıyor musunuz? Tahmin etmeye çalışın." dedi. Liverpool savunma oyuncusu daha sonra kimliğini ortaya çıkarmak için kapüşonunu açtı.