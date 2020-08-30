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İbrahimovic, 1 yıl daha Milan'da

İTALYA HABERLERİ  | 30.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İbrahimovic, 1 yıl daha Milan'da

ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen İbrahimovic'i ocak ayında renklerine bağlayan İtalyan temsilcisi Milan, 38 yaşındaki futbolcuyu bir yıl daha kadrosunda tutacak.

Serie A'da geçen sezon 18 maçta forma şansı bulan ve 10 gol atan yıldız futbolcunun yaklaşık 7 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.

Kulübün internet sitesine konuşan yıldız futbolcu, "Sonunda kendimi evimde hissettiğim yere döndüm. Burada maskot olarak bulunmuyorum. Takıma ve teknik direktöre Milan'ın hak ettiği yerde olması için yardım edeceğim. Geçen sezon çok iyi bir altı ay geçirdik ama hiçbir şey kazanamadık. Bu sezonun başından itibaren takımdayım, hedeflerimiz için sonuna kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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