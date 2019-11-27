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Ibrahimovic'ten sürpriz imza!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

Amerika Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy ile yolları ayırdıktan sonra gideceği takım merak edilen Zlatan İbrahimoviç, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini satın aldı.

Ibrahimovic'ten sürpriz imza!

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic, ülkesinin futbol kulüplerinden Hammarby'in hisselerinin yarısını satın aldı.

Hammarby'ın da sahibi olan AEG'ye ait ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine nerede devam edeceği merakla beklenen 38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Hammarby formasıyla fotoğrafını paylaştı.

Kulüp Başkanı Richard von Yxkull, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Son yıllarda güçlü bir gelişme kaydettik ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Zlatan'ın kulübe nasıl katkıda bulunacağını söylemek için erken ancak bu iş birliğinde çok büyük potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu da Hammarby'ın tutkulu taraftarlara sahip olduğunu belirterek, "Kulübü ve taraftarları her zaman sevdim. Son yıllarda saha içinde ve dışında takımın yaptıklarından çok etkilendim." şeklinde görüş belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
hammarby los angeles galaxy zlatan ibrahimovic

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
parayla oynarsan alirsin ...şımarık
helal ibo
özel hayatında kimsenin sallamayacağı, bu yüzden futbolu bıramayan ego manyağı
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