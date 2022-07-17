Cevher Hazırlama Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar? Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir, Nerelerde Çalışır?

Cevher Hazırlama Mühendisleri, doğal kaynaklar içerisinde yer alan kıymetli mineralleri cevherden ayırma işlemini yapar.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir?

Cevher Hazırlama Mühendisliği, doğal kaynaklar ile elde edilen cam, seramik, metalürji, demir-çelik, çimento gibi malzemeleri, enerji endüstrisi için kullanıma hazır hale getiren meslek grubudur. Bu maddelerin işlenmesi, minerallerinin çıkarılması ve kullanıma hazır hale getirilmesi Cevher Hazırlama Mühendislerinin başlıca görevleri arasında yer alır.

Cevher hazırlama işlemi için dört aşama gereklidir. Bunlar, boyut küçültme, zenginleştirme, sınıflandırma ve susuzlandırmadır. Tüm bu aşamaları profesyonel olarak yapan kişilere Cevher Hazırlama Mühendisi denir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Cevher Hazırlama Mühendisleri, doğal kaynaklardan elde edilen cevherleri işleyerek pek çok alanda kullanıma hazır hale getirir. Bu işlemler sırasında doğal kaynakları zararlı maddelerden arındırma ve zenginleştirme yapılır. Cevher Hazırlama Mühendisleri, tüm bu süreçten sorumludur. Bunlara ek olarak, imalat, tasarım, bakım ve onarım gibi görevleri de bulunur.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Mezunları İş İmkanları

Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları için kamuda iş olanakları oldukça fazladır. Madenler ve enerji kaynakları üzerinde çalışmalar yapan pek çok kurum ve kuruluş, Cevher Hazırlama Mühendislerinin çalışma alanlarıdır. Bu kurumlara örnek vermek gerekirse;

● Demir Çelik Fabrikaları,

● Cevher Zenginleştirme Tesisleri,

● Termik Enerji Santralleri,

● Nadir Toprak Metallerin Zenginleştirilmesi Tesisleri,

● Temiz Katı Yakıt Üretimi Tesisleri,

● Kırma ve Öğütme Sistemleri,

● Nükleer Ham Madde Üretimi ve Teknolojisi Firmaları,

● Cam ve Seramik Üretim Tesisleri

Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da vardır. Kamuya ait olmayan özel kurum ve kuruluşlarda yine bu bölüm mezunları iş bulabilmektedir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Mezunları Nerelerde Çalışır?

Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünden mezun olan mühendisler, pek çok sektör için gerekli olan ham madde üretimi konusunda eğitim aldıkları için oldukça önemli bir pozisyondadır. Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları,

• Fosil katı yakıt kaynaklarının değerlendirildiği tesislerde ve burada elde edilen ürünlerin temiz enerjiye dönüştürülmesi projelerinde,

• Termik enerji santrallerinde,

• Altın, gümüş ve kobalt gibi nadir bulunan değerli elementlerin, işlenmesi, zenginleştirilmesi projelerinde ve bu işlemi yapan üretim tesislerinde,

• Kurşun, çinko, bakır ve alüminyum gibi demir olmayan metallerin cevherlerinin hazırlanmasında ve metal üretim projelerinde,

• Endüstriyel ham madde olarak kullanılan kuvars, feldspat, kıl, kalsit gibi cevherlerin cam, boya ve seramik endüstrisi için kullanıma hazır hale getirilmesinde,

• Cam, boya ve seramik üretim tesislerinde,

• Katı-sıvı ayırma proseslerinde,

• Artıma teknolojileri projelerinde,

• Maden atıkları ve kentsel atıkların değerlendirilmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması projelerinde,

• Geri dönüşüm tesislerinde,

• Dünya ve ülkemiz için kritik öneme sahip ham maddelerin değerlendirilmesi ve üretilmesinde,

• Yeni teknolojilerin oluşturulması amacıyla kurulan enstitülerde,

• AR-GE merkezlerinde,

• Kozmetik, tarım, tekstil ve kimya gibi pek çok farklı sektör için ham madde üreten tesislerde,

• Ham maddelerin üretim, satış ve ticareti süreçlerinde kullanılan cihazların tasarımı, üretimi ve verimliliğinin arttırılmasını sağlayan tesislerde

• Çimento ve agrega üretim tesislerinde çalışabilmektedir.

Tüm bu çalışma alanlarına ek olarak akademik kariyer planı yapan mezunlar, öğrenim hayatına devam ederek akademisyen olabilmektedir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Maden Fakültesi kapsamında eğitimi verilen Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü, 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm sayısal puan üzerinden öğrenci kabul etmektedir.

2019-2020 yılı YÖK verilerine göre bu bölüm Türkiye'de yalnızca İstanbul Teknik Üniversitesi'nde faaliyet göstermektedir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Dersleri

Üniversite eğitimini Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü üzerine almak isteyen adaylar için bölüm dersleri;

● Cevher Hazırlama Mühendisliği

● Parça Mekaniği,

● Maden Üretim Teknolojisi,

● Yüzey ve Kolloid Kimyası,

● Zenginleştirme Öncesi Hazırlama İşlemleri,

● Süreç Mineralojisi,

● Cevher Hazırlama Tesis Otomasyonu,

● Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri,

● Kömür Hazırlama,

● Flotasyon ve Flokülasyon,

● Metalurji,

● Bilgisayar Uygulamaları ve Mineral Süreçleri,

● Kömür Teknolojisi,

● Cevher Hazırlamada Süreç Tasarımı,

● Cevher Hazırlamada Tesis Yönetimi ve Ekonomisi

Bu derslere ek olarak öğrenciler, seçmeli dersler de alarak 8 yarıyıllık eğitim süresini tamamlamaktadır. Tüm bu dersleri başarı ile geçen öğrenciler, "Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans Diploması" almaya hak kazanmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, "Cevher Hazırlama Mühendisi" unvanını almaktadır.



