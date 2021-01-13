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İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

13.01.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının 8-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın akşam saatlerine kadar genellikle güney ve güneybatından (Lodos) kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

- Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor

Konya'da sabah saatlerinden itibaren güney ve batı ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, yağış anında kısa süreli fırtına, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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