İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kayseri'de gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

Eğitime ara verilen kentte işlerine gitmek için trafiğe çıkacaklar araçlarını temizledi.

Kayseri-Erciyes, Erciyes-Develi kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Pınarbaşı-Göksun, Pınarbaşı-Gürün arasında tır geçişine izin verilmiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan 183 kırsal mahalle yolundan 124'ünü ulaşıma açtı, 59'unda çalışmalar sürüyor.

- Nevşehir

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye, Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele kapsamında cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmasının yanı sıra buzlanmaya karşı yolları tuzladı.

Karayolları 67. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri ise ana arterler ile köy yollarında çalışma yürütüyor.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı Nevşehir'de, sabah işe gitmek isteyen sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, ekiplerin geceden itibaren köy yollarını açık tutmak amacıyla çalışma yürüttüğünü, yer yer tipinin etkili olduğu alanlarda iş makinelerinin aralıksız çalıştığını belirtti.

- Niğde

Niğde'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Niğde-Çiftlik ve Çiftlik-Altunhisar kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte, belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının hafif aralıklarla devam edeceği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

- Yozgat

Yozgat'ta da gece başlayan kar yağışı sürüyor. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme, kaldırımlarda da kar temizleme çalışması yapıyor.

Vatandaşlardan Yaşar Özer, "Bugün yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Valimize teşekkür ediyorum. Yollarda buzlanma oluyor, sürücülerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolu ve kenti çevre illere bağlayan yollarda oluşan sürgünün temizlenmesi için Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 derece olduğu kentte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte rüzgar da etkisini sürdürüyor.

