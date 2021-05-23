İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor

"Yetkililerimizden, siyasilerimizden bölgemize destek bekliyoruz. Sonuçta dokuzuncu ayda tekrar ekim yapacağız. Bu tarladan mahsul almadan diğer tarlaları ekme şansımız yok. Son 3-4 yıldır yüzde 50 kuraklık vardı. Bu yıl il merkezi ve birkaç ilçede yüzde 80-90 kuraklık var. Biçerdöver tarlaya giremeyecek. Çiftçimiz tarlasını sürmüş, ekmiş, gübresini, ilacını atmış ama bir kilo buğday alma şansı yok. Bu masraflar çiftçimizin cebinden çıktı."

Bölgede kuraklığın tarımsal ürünlere etkisi değerlendirmek için uzman ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Yozgat'ta bazı çiftçiler, kuraklık nedeniyle ürün alamayacakları arpa ve buğday ekili tarlalarını hayvanlarına saman yapmak için erken biçmeye başladı.

KAYSERİ (AA) - EKİP - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat , Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir 'de ilkbahar aylarındaki yağış yetersizliği, hububat ekili alanlarda kuraklığa yol açtı.

Açıkgöz, arpa ve buğday olmayınca saman ve yem konusunda da sıkıntı yaşanacağını söyledi.

Dayılı köyü muhtarı çiftçi İbrahim Gültepe ise kuraklık nedeniyle ekinlerin yandığına değinerek, "78 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir kuraklık görmedim." dedi.

Musabeyli köyünde çiftçilik yapan Harun Çalışkan da 300 dekar alan ektiğini, kuraklık nedeniyle ürün alamayacağı için saman sıkıntısı yaşamamak adına ekinleri biçmeye başladıklarını ifade etti.

- Kırıkkale'de hasar büyük

Kırıkkale'de yapılan çalışmalarda, il genelinde 1 milyon 472 bin 284 dekar hububat ekili alandan 1 milyon 18 bin 500 dekarda hasar tespit edildi. Hasar oranının ortalama yüzde 60-70'lerde olduğu belirlendi.

Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer de Kırıkkale'nin 185 köyünün tamamında yüzde 50'nin üzerinde kuraklık yaşandığını dile getirdi.

Kuraklığın etkisiyle bazı arazilere biçerdöverin giremeyeceğine dikkati çeken Sümer, şöyle devam etti:

"Bu saatten sonra yağacak yağmurun faydası olmayacağı gibi biçerdöver giremeyecek şekilde arazilerimiz meydanda. Bütün arkadaşlarımız köylerde incelemelerini yapıyorlar. Şu anda bulunduğumuz İnziloğlu köyü 36 bin dönümlük araziye sahip. Yaklaşık 30 bin dönüm ekili alan mevcut. Burada yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan gitmiş vaziyette. Kalan alanlarda da rekolte düşük olacak ama mahsul alınacak gibi duruyor."