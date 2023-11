İç Anadolu’nun en büyük Canlı Hayvan Borsası’na üreticilerden yoğun ilgi

Borsa ve pazar yeri ile ilgili açıklama yapan Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Hayvan pazarımız tam kapasite çalıştığında Kayseri’ye 20 milyar TL katkı sağlayacak” dedi.

Hayvancılıkta Kayseri’yi merkez üssü yapmaya gayret ettiklerini söyleyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “1 Kasım itibariyle Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarını faaliyete geçirmiştik. Bizim hayvan pazarımız İç Anadolu’nun en büyük ve en modern hayvan pazarı. Günlük bin büyükbaş ve bin 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip. İç Anadolu’daki bütün üreticilerimizin ilgi ve alakası pazarımıza yoğun bir şekilde devam ediyor. Şükürler olsun Kayseri’nin ihtiyacı olan hayvan pazarını da şehrimize kazandırmış olduk. İnşallah hayvan pazarımız tam kapasiteli çalıştığında ilimiz ekonomisine 20 milyar TL’lik bir katkı sağlayacak ve et ürünlerinde Kayseri’nin merkez olduğu gibi inşallah hayvancılıkta da Kayseri’yi merkez üssü yapmaya gayret ediyoruz. Bütün besicilerimiz buraya yoğun ilgi gösteriyor ve her geçen hafta da inşallah ilginin devam ederek artacağını düşünüyoruz. Kayseri’mize büyük bir kazanım olduğunu da düşünüyorum” dedi.

Bağlamış, her geçen hafta pazara gelen üretici sayısının arttığını söyleyerek, “Bugün burada hayvancılar olarak yaklaşık bin 500 - 2 bin kişi var ama hayvan sayısı 700 ile bin arasında, küçükbaş hayvan da 300-400 arasında. Geçen haftalarda biraz daha azdı ama her geçen hafta hayvan sayısı ve alıcı satıcı sayısı da artarak devam ediyor. Buraya gelen yaklaşık bütün hayvanlar alış-satış işlemi görüyor. Biz hayvan pazarının sonrasında üreticilerimizi de dinliyoruz. Gelen hayvanların satılıp satılmadığını, hayvan pazarının işlevini görüp görmediği ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Her hafta buraya gelen hayvanlar üreticilerimiz tarafından alınıp satılıyor. Çok memnun olduklarını da ifade ediyorlar. Kayseri et ve et ürünlerinin merkezi konumunda ve hayvancılık konusunda da merkez olacağını yeniden ifade etmek istiyorum. Bütün üreticilerimiz Kayseri Ticaret Borsası Hayvan Pazarı’ndan alım satım yapabilirler. Buraya gelmek isteyen üreticilerimiz de borsamızın sosyal medya hesaplarından burayla ilgili bilgi alabilirler. Levhalarıyla da borsaya gelip yer olarak burası gösterilerek gelebilirler” ifadelerini kullandı.