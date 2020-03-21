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İç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 16:29 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evden çıkmadığını göstermek için iç çamaşırıyla poz veren fenomen Duygu Özaslan'ı takipten çıkarak tepki gösterdi.

İç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'a tepki

Çektiği makyaj videolarını YouTube kanalından yayınlayarak kısa sürede ünlenen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, koronavirüse karşı tedbir aldığı göstermek için Instagram hesabından iç çamaşırıyla çektirdiği pozunu paylaştı. Özaslan'ın beğeni rekoru kıran paylaşımına Ece Vahapoğlu'ndan tepki gecikmedi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

Çin'de başlayan ve sonrasında dünyayı etkisi altına alarak 11 binden fazla kişinin canına mal olan koronavirüs Türkiye'ye de geldi. Ülkemizde 9 kişinin hayatını kaybettiği virüs sonrasında vatandaşlar evden çıkmamaya başladı. Virüsün yayılmasını önlemek için evinden çıkmayan Duygu Özaslan, evinin banyosunda dünyaca ünlü markalı iç çamaşırıyla poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

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ECE TAKİPTEN ÇIKTI

Duygu Özaslan'ın fotoğrafı kısa sürede 221 binin üzerinde beğeni alırken tepkileri de beraberinde getirdi. Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, Duygu Özaslan'ın cesur pozuna tepki gösterdi. Fotoğrafın altına "Unfollow" yazan Vahapoğlu, fenomeni takipten çıkardı.


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Duygu Özaslan, ece vahapoğlu,

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