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  4. İç çamaşırlı pozları çok konuşulmuştu... Zeynep Bastık'tan bikinili poz

İç çamaşırlı pozları çok konuşulmuştu... Zeynep Bastık'tan bikinili poz

31.03.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre iç çamaşırlı pozlarıyla gündemde olan ve Ekşi Sözlük'ün bile diline düşen şarkıcı Zeynep Bastık 'yaz gelsin' trendine katıldı. Bastık yine hayranlarını mest eden pozlar paylaştı.

İç çamaşırlı pozları çok konuşulmuştu... Zeynep Bastık'tan bikinili poz

"Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti" diyerek evliliğini kısa sürede bitiren Zeynep Bastık pozlarıyla tepki çekiyor.

Beyaz iç çamaşırlı pozlarını paylaşınca sosyal medyada ve Ekşi Sözlük'te uzun süre adından söz ettiren Bastık bir süredir paylaşım yapmıyordu.

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Zeynep Bastık son olarak 'Yaz gelsin' trendine katıldı.

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Güzel şarkıcı bikinili pozlarını paylaşarak hayranlarını yine mest etti.

Özel hayatına dair konuşmayı tercih etmeyen Bastık geçtiğimiz günlerde " Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde" demişti.

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Zeynep Bastık yaz sosyal medya yaşında

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