İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli dekolteli tarzıyla mest etti

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdoTatlıses şaşalı bir düğünle Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli siyahlar içinde derin dekoltesiyle poz verdi.

Son dönemde hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen ancak bu konuda konuşmayan Şefkatli'nin iddialı tarzına "Eridim", "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

Yasemin Şefkatli geçtiğimiz hafta Derya Tuna, İbrahim Tatlıses ve ailesiyle iftar yapmıştı.

