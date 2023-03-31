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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli dekolteli tarzıyla mest etti

31.03.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını mest etti. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile evlenen fenomene beğeni yağdı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli dekolteli tarzıyla mest etti

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdoTatlıses şaşalı bir düğünle Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli siyahlar içinde derin dekoltesiyle poz verdi.

Ekran Alıntısı

Son dönemde hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen ancak bu konuda konuşmayan Şefkatli'nin iddialı tarzına "Eridim", "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

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Yasemin Şefkatli geçtiğimiz hafta Derya Tuna, İbrahim Tatlıses ve ailesiyle iftar yapmıştı.

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