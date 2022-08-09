İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ege bölgesinin iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri, Kütahya'nın güneyi, Göller Yöresi'nde (Burdur ve Isparta) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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