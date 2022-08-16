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İç eş anlamlısı nedir? İç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

15.08.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizin çok zengin olması, aynı anlama gelen pek çok kelimenin varlığının en temel nedenidir. Dolayısıyla iç eş anlamlısı olan kelimeler oldukça fazladır. Hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilen bu kelime, TDK’da “Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı” olarak tanımlanmıştır. İç eş anlamlısı nedir? İç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

İç eş anlamlısı nedir? İç kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Farklı yazılış ve okunuşlara sahip iç kelimesinin eş anlamlıları arasında dahil ve içeri kelimeleri ön plana çıkar. Bu iki kelime iç yerine günlük konuşma dilinde sıkça kullanılır. Mecazi anlamda iç dünya olarak sıkça kullanımı söz konusudur. Gerçek anlamda ise maddelerin boşluk kısmı anlamına gelir. Bir isim olan iç, farklı kelimelerle birlikte kullanılabilir. İşte iç kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ve cümle içinde kullanımları…

İç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir?

Birleşik olarak oldukça fazla kullanılan iç kelimesinin bazı örnekleri şunlardır:

İç acısı, iç barış, iç cep, içbükey, iç dünya, iç denge… Bu kelimeler kalıplaşmış olduğu için iç kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanmak doğru olmaz. Cümlenin yapısına ve bütününe bakarak eş anlamlı kelimelerin kullanılıp kullanılamayacağına karar verilebilir. İç kelimesi yerine alternatif olarak kullanılabilecek kelimeler ise şunlardır:

  • Dahil
  • İçeri

İç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük çeşitleri birbirleri yerine kullanılabilir. Tabii ki kelimenin mecaz mı yoksa gerçek anlamda mı kullanıldığı ve neyi ifade ettiği bu kullanımlaır etkiler. Örneğin; “Bu grubun içinde ben de varım” cümlesi, “Bu grubun içine ben de dahilim” şeklinde de söylenebilir.

İç Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bir kelimenin doğru kullanımını öğrenmek ve pekiştirmek için cümle içinde kullanmak oldukça işe yarar. İç kelimesi hem gerçek hem de mecaz olarak kullanılabilir. İçin eş anlamlıları ile örnek cümleler ve bu cümleler içinde eş anlamlı kelimelerin kullanımları şöyledir:

  • Evin iç duvarlarını farklı renge boyamışlar. / Evin içeri duvarlarını farklı renge boyamışlar.
  • Bu olaylar içinde kalakaldım. / Bu olaylar dahilinde kalakaldım.
  • Benim içim yanıyor. (mecaz)
  • O kadar çok aç kaldım ki içim bulandı. (mecaz)

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