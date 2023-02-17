İç içe nasıl yazılır, iç içe yazımı nasıl olmalıdır? İç içe ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TDK kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili net bilgiler verir. Bu sayede iç içe nasıl yazılır sorusuna da yanıt bulmak mümkündür. Biri ötekinin içinde, karışık durumda, birbirine çok yakın anlamlarına gelen bu kelime hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilir. Ancak her iki durumda da doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Yani anlamı değişse de yazımı her zaman ayrı şekildedir. İç içe kelimesinin yazılışında herhangi bir istisna yoktur.

İç içe nasıl yazılır?

Türkçede bulunan kelimelerin sayıca fazla olması bu kelimelerin doğru yazılışı konusunda bazı kafa karışıklıklarını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla gün içinde bazı kelimeleri yazarken hata yapılmaktadır. İç içe kelimesi de bunlardan biridir. Özellikle yazım esnasında ikileme düşüren bu kelime için iç içe bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı oldukça sık sorulur. İkilemedir ve Türkçede bazı ikilemeler bitişik yazılır. Ancak bu kelime için o kural söz konusu değildir. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan iç içe yazımı, her zaman ayrı olması gereken ve bu şekilde doğru olan bir kelimedir.

İç içe ayrı mı yazılır?

İç içe doğru yazılışı ile ilgili en net bilgiye TDK’den ulaşmak mümkündür. Bütün kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler TDK sözlüğünde ve yazım kurallarında yer alır. İç içe TDK kurallarına göre ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. Bitişik yazılması durumunda imla hatasına ve anlam karmaşasına yol açar. Ayrı yazıldığında doğru kullanılmış sayılan iç içe kelimesi için şu örnek cümleler verilebilir: