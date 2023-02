Her biri nasıl yazılır, her biri yazımı nasıl olmalıdır? Her biri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TDK’nin resmî internet sitesinde en çok yapılan aramalardan biri her biri nasıl yazılır sorusunun cevabıdır. Bu kelimenin yazımı esnasında ikilem yaşanmaktadır. Bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda kafa karışıklıkları vardır. TDK’nin kurallarına göre her biri kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelime grubudur. Yapılan en büyük hatalardan biri her bir kelimesini bitişik yazmaktır. Bu şekilde yazıldığında yazım hatası olarak kabul edilir ve metinde anlam karmaşasına yol açar.

Her biri nasıl yazılır?

Her biri kelimesi iki kelimenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir birleşik kelimedir. Belirsizlik sıfatı olan bu kelimenin doğru yazılışı ile ilgili sıkça hata yapılmaktadır. "Her biri ayrı mı yazılır?" sorusuna, TDK’nin şu kuralı açıklanarak cevap verilebilir. Her edatından sonra gelen kelime ile birleşik isim oluşuyorsa bitişik, kelime grubu ya da tamlama oluşuyorsa ayrı yazılmalıdır. Her biri yazımı ile ilgili bu kadar çok hata yapılmasının nedeni bu kelimenin iki farklı kelimeden oluşması ve ayrı anlamlara sahip olmalarıdır. Her biri kelimesi sıfat görevindedir.

Her biri bitişik mi yazılır?

Her biri doğru yazılışı için TDK’nin birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili belirlediği kurallara bakmak gerekir. Bu sayede bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı öğrenilebilir. Her biri kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Eğer bitişik yazılırsa anlam karmaşası ve yazım hatası olur. Anlamını daha etkili bir şekilde çıkarabilmesi için de ayrı yazılması çok önemlidir. Her biri TDK sözlüğünde ayrı yazılması doğru olan kelimeler arasındadır.