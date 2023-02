Her bir nasıl yazılır, her bir yazımı nasıl olmalıdır? Her bir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi doğru bir şekilde kullanmak için yazım dilini iyi bilmek gerekir. Özellikle gün içinde sık sık yazı dili kullanıyorsanız, hangi kelimenin nasıl yazılacağını bilmeniz çok önemlidir. Bu sayede yazım yanlışı yapmadan metin oluşturabilirsiniz. Türkçede yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biri olarak her bir öne çıkar. Her bir nasıl yazılır sorusu pek çok kişinin kafasını karıştırmaktadır. TDK’ye bakarak bu soruya net bir yanıt almak mümkündür.

Her bir nasıl yazılır?

Her bir kelimesinin yazılışı konusunda ayrı mı yoksa bitişik mi olacağı sıkça karıştırılmaktadır. Her kelimesi, önüne geldiği kelimelere birer birer tamamı ve birer birer hepsi anlamlarını verir. Genelleştirme yapan bir edattır. Her kelimesinin sonuna bir kelimesi gelince sayılabilen şeylerin teker teker hepsi gibi bir anlam oluşur.

Her bir kelimesin bir belirsizlik sıfatı olduğu için doğru yazılışı da ayrı olmalıdır. Dolayısıyla her bir bitişik mi yazılır sorusuna hayır şeklinde yanıt vermek mümkündür. Bitişik şekilde yazılan her bir kelimesi, yazım yanlışı olarak kabul edilir. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan her bir doğru yazılışı ayrıdır çünkü bu bir kelime grubudur.

Her bir ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili net bilgiler verir. Herhangi bir kelimenin nasıl yazılması gerektiğini TDK sayesinde öğrenebilirsiniz. Her bir kelimesi gün içinde yazımı en çok karıştırılan kelimelerden birisidir. Her bir TDK kurallarına göre ayrı yazılması doğru olan kelimeler arasında yer alır. Her bir yazımı konusunda herhangi bir istisna yoktur, her zaman ayrı yazılması gerekir.