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İç turizmde yeni rota Kemer

01.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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İç turizmde yeni rota Kemer

Türkiye’nin en gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Kemer, 2020 yılında pandemi sürecinde Türkiye’nin en fazla yerli ve yabancı turist ağırlayan bölgesi olmayı başardı.

Türkiye’nin en gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Kemer, 2020 yılında pandemi sürecinde Türkiye’nin en fazla yerli ve yabancı turist ağırlayan bölgesi olmayı başardı. Turizm ve tanıtım anlamında çalışma başlatan Kemer Belediyesi, ilçe merkezinde yeni sosyal alanların yanı sıra Kındılçeşme sahil projesi ile Kemer’e birçok cazibe merkezi kazandırıyor.
Bu yıl turizm sezonunda iç turizm odaklı çalışmalara ağırlık veren Kemer Belediyesi, ilçede on iki ay aktivite odaklı tanıtım çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında, ’’Yeni Rota Kemer’’ sloganıyla tanıtım ajandaları hazırlanarak bölgede her ay gezilip görülecek ve hangi aktivitelerin yapılabileceği yerler anlatıldı. Ajandalar, Türkiye’de iç ve dış turizmde faaliyet gösteren turizm acentelerine gönderildi. Hedefin, yenilenmiş ve daha bir modern Kemer’i iç turizm de tanıtmak ve yerli turisti tekrar kazanmak olduğu amaçlanıyor.
2021 yılı turizm sezonunda Kemer’in, misafirlerini eşsiz bir doğanın yanında baştan aşağı yenilenmiş bir kent ile yeni sosyal alanlar ve modern plajlarla karşılıyor olacağı belirtildi. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2021 turizm sezonu için Kemer Belediyesi olarak yoğun bir mesai içerisinde olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer’in imajını baştan aşağı yenilediklerini belirterek, ilçe içerisinde yeni cazibe noktaları oluşturduklarını ve misafirlerin kent içerisinde daha çok vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar inşa ettiklerini ifade etti.
Kemer’e tatile gelen misafirlerin kent içerisinde ‘mutlaka görmeden gitmemeliyim’ diyeceği alanlar oluşturduklarını da anlatan Başkan Topaloğlu, “Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı, Kındılçeşme sahil projesi gibi Kemer’in cazibe noktası olacak alanlar kazandırıyoruz. Bu projelerimizin tamamı iç turizmde yerli turisti çekecek ve cevap verebilecek noktalar. İç turizm odaklı tanıtım çalışmalarımızda tüm hızıyla sürüyor ve bu bağlamda bölgemizde on iki ay aktivite odaklı bir tanıtım çalışması başlattık. Bölgenin yaz sezonu dışında doğa ve aktivite tatili seçeneklerini ön plana çıkarttığımız ’’Yeni Rota Kemer’’ sloganıyla yeni bir tanıtım ajandası hazırladık ve ülkemizin iç ve dış turizm de faaliyet gösteren turizm acentelerine gönderdik. 2021 yılında yerli ve yabancı misafirlerimizi Kemer’e yakışır bir şekilde karşılayacağız.” diye konuştu.

İç turizmde yeni rota Kemer

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