Icardi bu akşam Manchester United'a gol atarsa bu şarkı çalacak! Aleyna Tilki'den özel izin alındı

Galatasaray, bu akşam saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Manchester United’ı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi son antrenmanını yapan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir sonuç çıktı.

ICARDI GOL ATARSA...

Bu akşam Mauro Icardi'nin gol atması halinde RAMS Park'ta Aleyna Tilki’nin “Başıma belasın” şarkısı çalması bekleniyor. Manchester United'a neredeyse çıktığı her maçta gol atan Icardi'ye bu sebeple bu şarkının çalınacağı öğrenildi.

ALEYNA TİLKİ'DEN İZİN ALINDI

Galatasaray, Şarkıcı Aleyna Tilki’yi aradı ve şarkısını kullanmak için izin istedi. Aleyna Tilki kullanım için kulübe gerekli izni verdi.





