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Icardi bu akşam Manchester United'a gol atarsa bu şarkı çalacak! Aleyna Tilki'den özel izin alındı

29.11.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci maçında yarın sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların bu maçtaki en önemli kozu olan Icardi takımla birlikte çalıştı. Arjantinli oyuncunun Manchester United karşısında gol atması durumunda stat hoparlörlerinden ilginç bir şarkının çalacağı öğrenildi.

Icardi bu akşam Manchester United'a gol atarsa bu şarkı çalacak! Aleyna Tilki'den özel izin alındı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, bu akşam saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Manchester United’ı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi son antrenmanını yapan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir sonuç çıktı.

ICARDI GOL ATARSA...

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Bu akşam Mauro Icardi'nin gol atması halinde RAMS Park'ta Aleyna Tilki’nin “Başıma belasın” şarkısı çalması bekleniyor. Manchester United'a neredeyse çıktığı her maçta gol atan Icardi'ye bu sebeple bu şarkının çalınacağı öğrenildi.

ALEYNA TİLKİ'DEN İZİN ALINDI

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Galatasaray, Şarkıcı Aleyna Tilki’yi aradı ve şarkısını kullanmak için izin istedi. Aleyna Tilki kullanım için kulübe gerekli izni verdi.

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