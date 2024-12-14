Icardi çıldıracak! Wanda Nara ilk kocası ve sevgilisiyle anı karede! Birlikte tatile çıktılar

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'nın arasında sular durulmuyor. Her gün yeni bir iddialı ile gündeme gelen ikiliden Nara, bu defa ilk kocası Maxi Lopez ve kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi ile aynı karede olduğu fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

yaş gününü kutladıktan sonra genç sevgilisiyle romantik bir tatile çıkan Wanda Nara, Roma pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Wanda Nara sevgilisi ile Roma sokaklarında romantik anlar yaşayarak paylaşımlarda bulundu. Nara, Kolezyum ve Aşk Çeşmesi önünde verdiği pozları "Kalp" emojisiyle yayınladı.

BU KARE GÜNDEM OLDU

Tatilde çocuklarını da ihmal etmeyen Nara, oğullarının Roma’daki fotoğraflarını da sık sık paylaştı.

Nara’nın eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı karede yer aldığı fotoğraflar ise kısa sürede magazin manşetlerinde yer aldı.

YORUM YAĞDI

Wanda Nara'nın bu karesine; 'Onlar kocaman bir aile', 'Icardi çıldıracak', 'Icardi görmesin' gibi yorumlar yapıldı.