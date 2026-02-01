SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Icardi'de hiç beklenmeyen oldu! Dünya devi isteyince kararını verdi: Kolaylık sağlayın

Juventus, ara transferde aradığı golcüyü Galatasaray’da buldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi için 1.5 yıllık teklif sunan İtalyan devi, Muani’den sonuç alamayınca rotayı Arjantinli yıldıza çevirdi. Icardi cephesinin de transfer için kolaylık istediği öne sürüldü.

Icardi'de hiç beklenmeyen oldu! Dünya devi isteyince kararını verdi: Kolaylık sağlayın
Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

JUVENTUS İSTİYOR

Icardi de hiç beklenmeyen oldu! Dünya devi isteyince kararını verdi: Kolaylık sağlayın 1

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Icardi ile ilgileniyor. Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen eski oyuncusu Randal Kolo Muani için yaptığı girişimlerden henüz istediğini alamadı. Juventus, bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yöneldi.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Icardi de hiç beklenmeyen oldu! Dünya devi isteyince kararını verdi: Kolaylık sağlayın 2

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için bir transfer hamlesinde bulundu. Juventus, Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

ICARDI KOLAYLIK İSTEDİ

Icardi de hiç beklenmeyen oldu! Dünya devi isteyince kararını verdi: Kolaylık sağlayın 3

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun Galatasaray'ı ikna etmek için İstanbul'a gittiği öğrenilirken, Arjantinli yıldızın da transferi için kolaylık istediği öne sürüldü.

"EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ"

Icardi de hiç beklenmeyen oldu! Dünya devi isteyince kararını verdi: Kolaylık sağlayın 4

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti, Icardi ile daha önce Inter'de birlikte çalışmıştı. İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesinin ardından Icardi için, "Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biriydi" demişti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray maçı öncesi Juventus'tan flaş Kenan Yıldız hamlesi!G.Saray maçı öncesi Juventus'tan flaş Kenan Yıldız hamlesi!
Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladıBaşakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.