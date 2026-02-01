Icardi'de hiç beklenmeyen oldu! Dünya devi isteyince kararını verdi: Kolaylık sağlayın

Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

JUVENTUS İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Icardi ile ilgileniyor. Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen eski oyuncusu Randal Kolo Muani için yaptığı girişimlerden henüz istediğini alamadı. Juventus, bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yöneldi.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için bir transfer hamlesinde bulundu. Juventus, Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

ICARDI KOLAYLIK İSTEDİ

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun Galatasaray'ı ikna etmek için İstanbul'a gittiği öğrenilirken, Arjantinli yıldızın da transferi için kolaylık istediği öne sürüldü.

"EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ"

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti, Icardi ile daha önce Inter'de birlikte çalışmıştı. İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesinin ardından Icardi için, "Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biriydi" demişti.