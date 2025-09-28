SPOR

Icardi'den inanılmaz rakam! Eğer 7 gol daha atarsa...

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, Alanyaspor’a attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Sakatlık sonrası sahalara dönüşünü gollerle süsleyen 32 yaşındaki forvet, Süper Lig’de 56 gol ve 16 asiste ulaştı. Toplam 66 gol kaydeden İcardi, yalnızca 7 gol daha atarsa 72 gollük Hagi rekorunu kırarak kulüp tarihine geçecek.

Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın golcü yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig’deki gol serisini Alanyaspor karşısında da sürdürdü. Daha önce Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor filelerini havalandıran Arjantinli santrfor, bu kez attığı tek golle sarı-kırmızılılara kritik 3 puanı getirdi.

10 AY SONRA DÖNDÜ

Icardi den inanılmaz rakam! Eğer 7 gol daha atarsa... 1

Geçtiğimiz sezon Tottenham karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat olan Icardi, 10 ay sahalardan uzak kalmıştı. Ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük mücadelesinde yeniden forma hasreti sona eren 32 yaşındaki forvet, oyuna girdikten kısa süre sonra golünü atarak dönüşünü taçlandırmıştı.

47 PUANLIK KATKI

Icardi den inanılmaz rakam! Eğer 7 gol daha atarsa... 2

Galatasaray formasıyla 4 sezondur sahada olan Icardi, bireysel performansıyla takıma tam 47 puanlık katkı sağladı. Süper Lig’de şu ana kadar 56 gol ve 16 asist üreten yıldız oyuncu, birçok zorlu maçta takımın kilidini açan isim oldu.

REKOR İÇİN SON 7

Icardi den inanılmaz rakam! Eğer 7 gol daha atarsa... 3

Sarı-kırmızılılarla toplamda 66 gole ulaşan İcardi, kulüp tarihine geçmeye de çok yakın. Efsane futbolcu Gheorghe Hagi’nin 72 gollük rekorunu kırmasına yalnızca 7 gol kaldı. Bu hedefe ulaşması halinde İcardi, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

Anahtar Kelimeler:
Gheorghe Hagi son dakika galatasaray gol icardi
