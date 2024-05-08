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Icardi'den şampiyonluk için çok net sözler! ''Bu sezon da şampiyon olacağız''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.05.2024 21:35
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Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, “Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum” dedi.

Icardi'den şampiyonluk için çok net sözler! ''Bu sezon da şampiyon olacağız''
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sezon da şampiyon olacaklarına inandığını ifade eden Mauro Icardi, “70 yıldır yapılan böyle bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“HER MAÇIN AYRI ÖNEMİ VAR”

Icardi

Fatih Karagümrük maçını da kazanıp Fenerbahçe derbisine odaklanmak istediklerini söyleyen 31 yaşındaki santrfor, “Her maçı kazanmak gerekiyor. Maksimum sayıda maçı kazanıp şampiyon olmak gerekiyor. Her maçın ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Fatih Karagümrük maçını da kazanmamız gerekiyor. Sonra derbi için hazırlanacağız. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız” diye konuştu.

“ÇOCUKLARA ÖRNEK OLABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ”

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Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir spor olduğunu ifade eden Arjantinli golcü, “Çocuklara da dokunuş yapıyor olmamız çok önemli. Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir şey. Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli. Yaptığımız şeylerin görerek çocukların da hayalleri büyüyor. Onlar da büyük başarılara imza atacağız ve biz de bunlarla gurur duyacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

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