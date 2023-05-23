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Icardi'den Simge Sağın paylaşımı geldi! Bu kez şarkıyı kendisi Türkçe söyledi, paylaşım rekorları kırdı...

23.05.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile özdeşleşen Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı yine gündem oldu. Arjantinli yıldız, şarkıyı söylerken çektiği anları sosyal medya hesabından paylaştı ve güzel sanatçı Simge Sağın'ı etiketledi.

Icardi'den Simge Sağın paylaşımı geldi! Bu kez şarkıyı kendisi Türkçe söyledi, paylaşım rekorları kırdı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaptığı paylaşımda Simge Sağın'ı da etiketleyen Icardi, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum" ifadelerine yer verdi.

ATTIĞI GOLLERDEN SONRA ÇALIYOR

Icardi'nin attığı gollerden sonra stadyumda çalınan şarkı, sosyal medyayı kasıp kavurmuş durumda... Arjantinli yıldız, şarkıyı söylerken çektiği anları sosyal medya hesabından paylaştı ve ünlü sanatçıyı etiketledi.

"KUSURA BAKMA SENİN SÖYLEDİĞİN GİBİ DEĞİL, GALATASARAY TARAFTARI GİBİ DENİYORUM"

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Paylaşımına Simge Sağın'ı da etiketleyen Icardi, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum" ifadelerini kullandı.


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