Icardi Galatasaray'da! PSG ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandığını Okan Buruk duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajans 1905 YouTube kanalında Mauro Icardi transferi hakkında konuştu.

"PAZARTESİ GÜNÜ BEKLİYORUZ"

Icardi transferini resmen açıklayan Okan Buruk, "Icardi'yi bekliyoruz, gelişiyle ilgili ufak bir aksaklık oldu. İnşallah pazartesi gününe kadar gelecek. Ailevi bir problemi oldu. Sözleşme olarak bir sıkıntı yok. Kulübüyle anlaşıldı. Sözlü olarak kendiyle de anlaşıldı ama henüz resmi imza atılmadı." ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO VERİLECEK

Fransız devi PSG ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, Icardi transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yıldız oyuncunun yıllık maaşı ise bonuslarla birlikte 8 milyon Euro civarı olacak. 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sene Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.

