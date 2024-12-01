Icardi iddiası çok konuşuldu... Selin Ciğerci el ele yakalanınca paniklemişti! "Elim üşüyordu..."

Wanda Nara ile karmaşık bir ilişki yaşadığı için sıkça gündeme gelen Mauro Icardi’nin, ünlü fenomen Selin Ciğerci ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialar büyük ses getirmişti.

Selin Ciğerci, hakkındaki bu söylentilere "Saçmalama, manyak mısın? Böyle bir şey yok, saçma sapan konuşmayın" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci bu sefer de gizemli arkadaşıyla el ele yakalanınca panik yaptı.

Panikle arabasına doğru ilerleyen Ciğerci, 'Arkadaşız' açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde kameralarına takılan Selin Ciğerci, el ele görüntülendiği arkadaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Ciğerci, görüntülendiği beyefendi için "Elim üşüyordu. Elini tuttum" dedi.

AKLA VOLKAN BAHÇEKAPILI GELDİ

Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim'le olan evliliğini 7 ay önce bitiren Volkan Bahçekapılı son dönemlerde sıkça gündeme geliyor. Son olarak gecelerde yakalanan Bahçekapılı, esmer güzelin arabasına yanlışla bindiğini söylemişti.