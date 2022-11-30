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  4. Icardi ile Wanda Nara ilişkisine akıl sır ermiyor! Yine ayrıldılar ama Icardi farkında değil...

Icardi ile Wanda Nara ilişkisine akıl sır ermiyor! Yine ayrıldılar ama Icardi farkında değil...

30.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Icardi ile Wanda Nara ilişkisine kime anlam veremiyor. Boşandıktan kısa süre sonra barışan çift yeniden ayrıldı. Sosyal medya hesabından ayrıldıklarını duyuran Wanda Nara'ya Icardi'den anlam verilemeyecek tarzdan bir yanıt geldi.

Icardi ile Wanda Nara ilişkisine akıl sır ermiyor! Yine ayrıldılar ama Icardi farkında değil...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara yine ayrıldı.

"BİR KEZ DAHA DENEDİK AMA YÜRÜMEDİ"

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Boşandıktan sonra tekrar barıştıklarını ama yine ayrıldıklarını söyleyen Wanda Nara, "Bir kez daha denedik çünkü bunca yıllık bir ilişkinin bir kez daha denemeyi hak ettiğini düşündük. Ama yürümedi..." dedi.

ICARDI'DEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

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Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ardından yorum yapan Icardi, "Yarın devam edeceğiz sevgilim, seni seviyorum" dedi. Bu olayın ardından taraftarlar, Icardi ile Wanda Nara ilişkisinde neler yaşandığını anlamakta güçlük çekiyor.

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