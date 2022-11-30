Icardi ile Wanda Nara ilişkisine akıl sır ermiyor! Yine ayrıldılar ama Icardi farkında değil...

Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara yine ayrıldı.

"BİR KEZ DAHA DENEDİK AMA YÜRÜMEDİ"

Boşandıktan sonra tekrar barıştıklarını ama yine ayrıldıklarını söyleyen Wanda Nara, "Bir kez daha denedik çünkü bunca yıllık bir ilişkinin bir kez daha denemeyi hak ettiğini düşündük. Ama yürümedi..." dedi.

ICARDI'DEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ardından yorum yapan Icardi, "Yarın devam edeceğiz sevgilim, seni seviyorum" dedi. Bu olayın ardından taraftarlar, Icardi ile Wanda Nara ilişkisinde neler yaşandığını anlamakta güçlük çekiyor.

