Icardi, İstanbul'a ayak basar basmaz eleştirilerin odağı oldu! ''Geçen seneki gibi faydalı olmaz!''

Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları...

"GEÇEN SENEKİ GİBİ FAYDALI OLMAZ"

"Icardi'nin taraftarla bütünleşmesi çok önemliydi. Birinci hedef lig olunca, Avrupa kupası oynamayınca oraya iyi konsantre oldular. Geçen seneki gibi faydalı olabilir mi onu bilemem, zor. Çünkü artık herkes Icardi'nin neler yapabileceğini biliyor, daha fazla önlem alınacaktır artık onun için. Onun yanına bir oyuncu daha alınması gerekebilir."

"MİLLİ TAKIMI YERLİ TEKNİK DİREKTÖR ÇALIŞTIRMALI"

"Sivasspor, Beşiktaş'tan ve A Milli Takımımızdan teklif gelmesi halinde önümü açacaktı. Milli takımımızı bence yerli bir teknik direktör çalıştırmalı."

"BELKİ DE O SEZON ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

"Sivasspor'u çalıştırırken içimde ukde olan şey; pandemide ilk yarıyı lider bitirmiştik. 3-4 oyuncu alabilseydik belki de o sezon ligde şampiyon olabilirdik."

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Tam zamanında gitti. 40 yıllık Real Madridli gibi. Mükemmel, bambaşka bir oyuncu. Güzel yetiştirmişler"

