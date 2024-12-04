Icardi'nin ameliyatıyla ilgili üzen iddia! Neden İtalya veya Türkiye'de değil de, Arjantin'de oldu? İşte sebebi...

Mauro Icardi'nin ameliyatını neden Arjantin'de olduğu merak konusu olmuştu. Türkiye'yi tercih etmeyen Arjantinli yıldızın bu olayı çocuklarını görebilmek için verdiği ortaya çıktı.
İtalya'da ameliyat olmaya karar veren Icardi'nin Wanda Nara'nın boşanma sürecinde kızlarının yurt dışına çıkamaması için tedbir koydurması üzerine tüm planları yattı.
Kızlarından ayrı kalmamak için Arjantin'de ameliyat olmayı seçen Icardi'nin daha iyi doktorlara ameliyat olma isteğini sırf bu sebeple geri çevirdiği aktarıldı.
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