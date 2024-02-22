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  4. Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen harekete PFDK'den herhangi bir ceza gelmedi

Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen harekete PFDK'den herhangi bir ceza gelmedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.02.2024 20:51 | Son Güncelleme:
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PFDK kararları açıklandı. MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçta yaşanan olaylar nedeniyle para cezalarına çarptırıldı. Icardi konusunda yaşanan tartışmaların ardından PFDK'den herhangi bir yaptırım gelmedi.

Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen harekete PFDK'den herhangi bir ceza gelmedi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de 26. haftada yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

ICARDI HERHANGİ BİR CEZA ALMADI

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Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen hareketten dolayı sosyal medyada bir hayli gündem olan Icardi'ye herhangi bir ceza verilmedi.

GALATASARAY'A PARA CEZASI

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Galatasaray, saha olayları nedeniyle 112 Bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 195 Bin TL, çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin 5. kez tekrarlanması nedeniyle 260 Bin TL cezaya çarptırıldı.

BEŞİKTAŞ'A PARA + BLOKE

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Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahürat ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt 108, Doğu üst 415 ve 416 bloklardaki seyircilerin kartlarının bloke edilmesi kararlaştırıldı.

TRABZON'A PARA CEZASI

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Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin bu 5. kez tekrarlanması nedeniyle 260 Bin TL cezalandırıldı.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

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Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin 8. kez tekrarlanması nedeniyle 440 Bin TL, saha olayları nedeniyle 112 Bin TL cezaya çarptırıldı.

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