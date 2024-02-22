Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen harekete PFDK'den herhangi bir ceza gelmedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de 26. haftada yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

ICARDI HERHANGİ BİR CEZA ALMADI

Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen hareketten dolayı sosyal medyada bir hayli gündem olan Icardi'ye herhangi bir ceza verilmedi.

GALATASARAY'A PARA CEZASI

Galatasaray, saha olayları nedeniyle 112 Bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 195 Bin TL, çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin 5. kez tekrarlanması nedeniyle 260 Bin TL cezaya çarptırıldı.

BEŞİKTAŞ'A PARA + BLOKE

Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahürat ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt 108, Doğu üst 415 ve 416 bloklardaki seyircilerin kartlarının bloke edilmesi kararlaştırıldı.

TRABZON'A PARA CEZASI

Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin bu 5. kez tekrarlanması nedeniyle 260 Bin TL cezalandırıldı.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin 8. kez tekrarlanması nedeniyle 440 Bin TL, saha olayları nedeniyle 112 Bin TL cezaya çarptırıldı.





