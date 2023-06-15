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Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu! Menajeriyle sarı-kırmızılıları mesaj gönderdi...

15.06.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Mauro Icardi için pazarlıklar devam ediyor. Takımda kalması için yoğun çaba harcanan Icardi'nin menajeriyle görüşen sarı-kırmızılılar hiç beklenmedik bir cevapla karşılaştı. Suudi Arabistan'dan yapılan teklifle eli güçlenen Icardi cephesi, Galatasaray'dan adeta dünyaları istedi...

Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu! Menajeriyle sarı-kırmızılıları mesaj gönderdi...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi rüyası bitmek üzere... Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran Icardi'ye en yüksek teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Düşünmek için süre isteyen Icardi, Galatasaray'ın teklifine de cevap verdi.

"KALIRIM AMA TEK ŞARTIM VAR..."

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Icardi, Galatasaray'a yüksek bir maaş teklifinde bulundu. 3 yıllık sözleşme isteyen Arjantinli yıldız, bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro maaş talebinde bulundu. Bu talep karşısında eli kolu bağlanan Galatasaray yönetimi düşünmek için süre istedi.

SUUDİ ARABİSTAN TRANSFERE HAZIR

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Transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan takımları, Icardi'ye reddetmesi zor bir teklif sundu bile... Yıllık 30 milyon euro önerdikleri Icardi'yi ülkeye getirmesi beklenen Suudi Arabistan ekipleri beklemeye geçti.


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