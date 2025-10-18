Icardi'nin huzursuz olduğu iddia ediliyordu! Galatasaray'dan beklenen açıklama geldi... Ayrılıyor mu?

Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda oynanan Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11’de yer almayan Mauro Icardi’nin, karşılaşmalar öncesinde ısınmalara da katılmaması dikkat çekmişti.

Bu durum, Arjantinli golcünün huzursuz olduğu iddialarını gündeme getirdi. Sonrasında ise Icardi’nin sözleşmesinin uzatılması için menajerinin daha yüksek maaş talep ettiği öne sürüldü.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray cephesi, Icardi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, ne oyuncudan ne de menajerinden yeni sözleşme talebi geldiğini açıkladı. Yönetim, konunun ocak ayına kadar değerlendirileceğini ve Icardi’nin geleceğiyle ilgili kararın hep birlikte alınacağını belirtti.

“YENİ SÖZLEŞME BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Icardi’nin sözleşmesinin son senesi. Bize çok büyük katkılar yaptı, çok önemli bir futbolcu. Ancak yeni sözleşme konusu şu an gündemimizde değil. Sezonun ortasında kulübün vereceği bir karardır.” ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig’de 7, Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta forma giyen Mauro Icardi, toplam 373 dakika sahada kalırken 5 gole imza attı.