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Icardi'nin kaderini Wanda Nara belirleyecek! Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.03.2024 11:25
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Galatasaray'da gösterdiği performansla adeta yeniden doğan Icardi'ye İtalya'dan talip çıktı. Yükselen form grafiği Avrupa devlerini iştahlandırırken, sarı-kırmızılıların sezon sonunda kapısı birçok kez çalınacak.

Icardi'nin kaderini Wanda Nara belirleyecek! Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılabilir...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Birçok kulübü peşinden koşturan Arjantinli oyuncuya son olarak Milan talip oldu.

WANDA NARA ETKİSİ

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Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın İtalya'da yaşamak istemesi Arjantinli golcünün aklını çeliyor. Galatasaray'da mutlu olmasına rağmen Wanda Nara'nın bu isteği yıldız ismin kararını değiştirebilir.

MILAN İSTİYOR

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Önümüzdeki yıl Icardi'yi kadrosunda görmek isteyen İtalyan devi Milan, Galatasaray'a istediği bonservis bedelini ödemeye hazır. Yaklaşık 22 milyon euro gibi bir bütçe ayıran İtalyan devi, Icardi'yi ikna etmesi durumunda görüşmelere başlayacak.

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