Icardi'nin kaderini Wanda Nara belirleyecek! Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılabilir...

Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Birçok kulübü peşinden koşturan Arjantinli oyuncuya son olarak Milan talip oldu.

WANDA NARA ETKİSİ

Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın İtalya'da yaşamak istemesi Arjantinli golcünün aklını çeliyor. Galatasaray'da mutlu olmasına rağmen Wanda Nara'nın bu isteği yıldız ismin kararını değiştirebilir.

MILAN İSTİYOR

Önümüzdeki yıl Icardi'yi kadrosunda görmek isteyen İtalyan devi Milan, Galatasaray'a istediği bonservis bedelini ödemeye hazır. Yaklaşık 22 milyon euro gibi bir bütçe ayıran İtalyan devi, Icardi'yi ikna etmesi durumunda görüşmelere başlayacak.





