Icardi'nin Manchester United'a golü davalık oldu! Galatasaray şokta

2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi attığı golle temsilcimize maçı kazandırırken, gol sevinci ise pahalıya mal oldu.

GOL SEVİNCİ SONRASI TAZMİNAT DAVASI!

Sabah gazetesinin haberine göre Fotoğrafçı Abdullah Tolga Ovalı, sevinç fotoğrafının izinsiz kullanılarak tişört ve anahtarlık gibi ürünlerde satışa sunulduğunu iddia ederek Galatasaray’a 500 bin ₺'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ürünler için ihtiyati tedbir ve haciz talep edilirken dava yakında görülecek.

MAHKEME ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...

Tolga Ovalı, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sundu. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ...

Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 yendiği maç sarı-kırmızılıların tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Icardi maçta dakikalar 81'i gösterdiğinde savunma arkasına iyi sarkmış ve Manchester United ağlarını sarsmıştı.