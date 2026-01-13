SPOR

Icardi'nin Manchester United'a golü davalık oldu! Galatasaray şokta

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester United deplasmanında 3-2 galip geldiği müsabakada gol atan Mauro Icardi'nin ikonik sevinci mahkemelik oldu.

Icardi'nin Manchester United'a golü davalık oldu! Galatasaray şokta
Burak Kavuncu

2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi attığı golle temsilcimize maçı kazandırırken, gol sevinci ise pahalıya mal oldu.

GOL SEVİNCİ SONRASI TAZMİNAT DAVASI!

Icardi nin Manchester United a golü davalık oldu! Galatasaray şokta 1

Sabah gazetesinin haberine göre Fotoğrafçı Abdullah Tolga Ovalı, sevinç fotoğrafının izinsiz kullanılarak tişört ve anahtarlık gibi ürünlerde satışa sunulduğunu iddia ederek Galatasaray’a 500 bin ₺'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ürünler için ihtiyati tedbir ve haciz talep edilirken dava yakında görülecek.

MAHKEME ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...

Icardi nin Manchester United a golü davalık oldu! Galatasaray şokta 2

Tolga Ovalı, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sundu. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ...

Icardi nin Manchester United a golü davalık oldu! Galatasaray şokta 3

Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 yendiği maç sarı-kırmızılıların tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Icardi maçta dakikalar 81'i gösterdiğinde savunma arkasına iyi sarkmış ve Manchester United ağlarını sarsmıştı.

