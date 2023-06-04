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Icardi'nin röportajına Muslera dahil oldu! ''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

04.06.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Icardi'nin röportajına Muslera dahil oldu! ''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe galibiyetiyle sezonu kapatan Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide de rakibini aynı skorla yenmişti.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 85'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK SEVİNÇ

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Galatasaraylı futbolcular, derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden çalınan müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Futbolcular ile teknik heyet, daha sonra tribünleri tek tek gezerek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

MUSLERA'DAN ESPRİLİ CEVAP: "BU ŞARKIYA UYUZ OLUYORUM"

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Icardi'nin röportajına Muslera böyle dahil oldu ve, "Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya. Ama iyi anlamda, hoşuma gidiyor" dedi.


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