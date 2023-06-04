Icardi'nin röportajına Muslera dahil oldu! ''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe galibiyetiyle sezonu kapatan Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide de rakibini aynı skorla yenmişti.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 85'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK SEVİNÇ

Galatasaraylı futbolcular, derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden çalınan müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Futbolcular ile teknik heyet, daha sonra tribünleri tek tek gezerek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

MUSLERA'DAN ESPRİLİ CEVAP: "BU ŞARKIYA UYUZ OLUYORUM"

Icardi'nin röportajına Muslera böyle dahil oldu ve, "Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya. Ama iyi anlamda, hoşuma gidiyor" dedi.



