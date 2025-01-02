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Icardi'nin sakatlığında sürpriz gelişme! Teknik heyetle görüştü, İstanbul'a dönüyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.01.2025 09:16
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Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan isimlerden Mauro Icardi yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir takımdan uzak kalırken Arjantinli yıldızın sakatlığında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Icardi'nin sakatlığında sürpriz gelişme! Teknik heyetle görüştü, İstanbul'a dönüyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham mücadelesinde ciddi bir şekilde sakatlanarak sağ diz çapraz bağını koparan Arjantinli yıldız, ülkesinde ameliyat masasına yatmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

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Tedaviye çabuk yanıt verdiği belirtilen Icardi, çok kısa bir süre içerisinde İstanbul’a dönerek kulüp doktoru Yener İnce ve ekibine görünmeye hazırlanıyor. Bu kontrol tecrübeli santrforun geri dönüş süreci hakkında daha net bilgiler sunacak.

"MAYIS'A KADAR BEKLEYEMEM"

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İstanbul’a dönmeden önce teknik heyetle görüşen Icardi’nin, “Mayıs'a kadar bekleyemem. Büyük hedeflerimiz var ve ben bu yolda sizleri yalnız bırakmak istemiyorum” dediği öğrenildi.

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Sakatlık son dakika icardi
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