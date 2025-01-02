Icardi'nin sakatlığında sürpriz gelişme! Teknik heyetle görüştü, İstanbul'a dönüyor...

Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham mücadelesinde ciddi bir şekilde sakatlanarak sağ diz çapraz bağını koparan Arjantinli yıldız, ülkesinde ameliyat masasına yatmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Tedaviye çabuk yanıt verdiği belirtilen Icardi, çok kısa bir süre içerisinde İstanbul’a dönerek kulüp doktoru Yener İnce ve ekibine görünmeye hazırlanıyor. Bu kontrol tecrübeli santrforun geri dönüş süreci hakkında daha net bilgiler sunacak.

"MAYIS'A KADAR BEKLEYEMEM"

İstanbul’a dönmeden önce teknik heyetle görüşen Icardi’nin, “Mayıs'a kadar bekleyemem. Büyük hedeflerimiz var ve ben bu yolda sizleri yalnız bırakmak istemiyorum” dediği öğrenildi.