Icardi'nin son hamlesi Galatasaray taraftarının sabrını taşırdı! İpler kopmak üzere...

Galatasaray’da milli ara sürerken Mauro Icardi’nin izin süresini uzatması gündem oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, futbolculara dört günlük izin verirken, Arjantin’e giden Icardi özel izinle tatilini 10 güne çıkardı. Özellikle son haftalarda sarı-kırmızılıların golcüye olan ihtiyacı düşünüldüğünde, Icardi’nin ekstra tatili camiada tepkiyle karşılandı. Futbolseverler ve bazı kulüp yetkilileri, bu kararın takımın ritmini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Emre Şen
Muslera'nın veda etmesinin ardından Galatasaray kaptanlığına getirilen Mauro Icardi, Arjantin'de sevgilisi China Suarez ile bir filmin galasına katıldı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ICARDI'YE TEPKİLER BÜYÜYOR

Osimhen’in sakatlığı sırasında hücum yükünü tek başına üstlenmesi beklenen Mauro Icardi’nin ekstra tatil kullanması, Galatasaray camiasında rahatsızlık yarattı. Taraftarlar, kaptanın kritik dönemde daha sorumlu davranması gerektiğini savundu. Lucas Torreira’nın babasının kalp krizi geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmaması, Icardi ile kıyaslanarak fedakarlık örneği olarak gösterildi. Icardi’nin 10 günlük tatili “gereksiz ve zamanlaması yanlış” bulundu.

SÜPER LİG MAÇINA YETİŞEMEYECEK

Uzun seyahat ve izin nedeniyle fiziksel ve mental olarak tam hazır olmayan Icardi’nin Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de yer almayacağı kaydedildi. Taraftarlar ikiye bölündü; bir kısmı sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünürken, diğerleri yıldız futbolcuya destek vermeye devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
