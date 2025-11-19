Icardi'nin son hamlesi Galatasaray taraftarının sabrını taşırdı! İpler kopmak üzere...

Muslera’nın veda etmesinin ardından Galatasaray kaptanlığına getirilen icardi" style="color:#ff0000">Mauro Icardi, Arjantin’de sevgilisi China Suarez ile bir filmin galasına katıldı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ICARDI'YE TEPKİLER BÜYÜYOR

Osimhen’in sakatlığı sırasında hücum yükünü tek başına üstlenmesi beklenen Mauro Icardi’nin ekstra tatil kullanması, Galatasaray camiasında rahatsızlık yarattı. Taraftarlar, kaptanın kritik dönemde daha sorumlu davranması gerektiğini savundu. Lucas Torreira’nın babasının kalp krizi geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmaması, Icardi ile kıyaslanarak fedakarlık örneği olarak gösterildi. Icardi’nin 10 günlük tatili “gereksiz ve zamanlaması yanlış” bulundu.

SÜPER LİG MAÇINA YETİŞEMEYECEK

Uzun seyahat ve izin nedeniyle fiziksel ve mental olarak tam hazır olmayan Icardi’nin Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de yer almayacağı kaydedildi. Taraftarlar ikiye bölündü; bir kısmı sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünürken, diğerleri yıldız futbolcuya destek vermeye devam ediyor.