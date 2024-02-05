Icardi Okan Buruk ile görüştü, ilk kez böyle konuştu! Hakemlerden şikayet etti: İyi niyetli değiller, artık yeter

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig hakemlerinin verdiği kararlara isyan etti. Son oynanan Samsunspor mücadelesinde kendisine yapılan müdahaleye penaltı itirazında bulunan golcü oyuncu hakemin devam kararı vermesine sert tepki gösterdi.

"BANA KARŞI İYİ NİYETLİ DEĞİLLER"

Saha içinde yaşadığı problemi teknik direktör Okan Buruk ile paylaşan Icardi, "Hemen hemen her maçta aynı şeyi yaşıyorum. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bana karşı sert oynamak serbest herhalde. Bu kadar da olmaz. Her karşılaşmada verilmeyen en az bir penaltı oluyor ama ne hakemler görüyor ne de VAR'da bu görünüyor. Bana karşı hakemler iyi niyetli değiller" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİLERDEN DE TEPKİ GELDİ

Icardi'ye yapılan faullere yöneticiler de sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı idareciler, "Hatay deplasmanında son dakikada ayağına basıldı. Beşiktaş maçında Ghezzal'ın darbesi ile zaten sakatlandı ama yine verilmedi. Fenerbahçe derbisinde sağ kroşe yedi ama VAR çağrılmadı. Gaziantep da net faule penaltı verilmedi. Samsunspor deplasmanında ise çekilmesi bariz penaltı iken Fenerbahçe maçında olduğu gibi VAR'daki Mustafa İlker Coşkun bizi şaşırtmadı ve hakemi çağırmadı" diye konuştu.





