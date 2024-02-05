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  4. Icardi Okan Buruk ile görüştü, ilk kez böyle konuştu! Hakemlerden şikayet etti: İyi niyetli değiller, artık yeter

Icardi Okan Buruk ile görüştü, ilk kez böyle konuştu! Hakemlerden şikayet etti: İyi niyetli değiller, artık yeter

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaparak hakemler konusunda dert yandı. Icardi Buruk ile yaptığı görüşmede hakemlerin kendisine karşı iyi niyetli olmadığını dile getirdi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig hakemlerinin verdiği kararlara isyan etti. Son oynanan Samsunspor mücadelesinde kendisine yapılan müdahaleye penaltı itirazında bulunan golcü oyuncu hakemin devam kararı vermesine sert tepki gösterdi.

"BANA KARŞI İYİ NİYETLİ DEĞİLLER"

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Saha içinde yaşadığı problemi teknik direktör Okan Buruk ile paylaşan Icardi, "Hemen hemen her maçta aynı şeyi yaşıyorum. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bana karşı sert oynamak serbest herhalde. Bu kadar da olmaz. Her karşılaşmada verilmeyen en az bir penaltı oluyor ama ne hakemler görüyor ne de VAR'da bu görünüyor. Bana karşı hakemler iyi niyetli değiller" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİLERDEN DE TEPKİ GELDİ

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Icardi'ye yapılan faullere yöneticiler de sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı idareciler, "Hatay deplasmanında son dakikada ayağına basıldı. Beşiktaş maçında Ghezzal'ın darbesi ile zaten sakatlandı ama yine verilmedi. Fenerbahçe derbisinde sağ kroşe yedi ama VAR çağrılmadı. Gaziantep da net faule penaltı verilmedi. Samsunspor deplasmanında ise çekilmesi bariz penaltı iken Fenerbahçe maçında olduğu gibi VAR'daki Mustafa İlker Coşkun bizi şaşırtmadı ve hakemi çağırmadı" diye konuştu.

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