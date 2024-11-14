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Icardi özel uçakla Arjantin'e gitti, Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı! "O heriften hamile olduğunu biliyorum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.11.2024 11:00
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Yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Mauro Icardi aşk hayatında da çalkantılı günler geçirirken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Icardi özel uçakla Arjantin'e gitti, Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı! "O heriften hamile olduğunu biliyorum"
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığını dudak dudağa görüntü vererek resmen duyurmuştu.

Arjantinli yıldızın sakatlığının ardından rapçi L-Gante ile yatak pozu da paylaşan Nara Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti.

UÇAK KİRALAYIP, WANDA NARA'YI BASTI

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Arjantin basını, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu pazartesi günü 170 bin dolara özel uçak kiralayıp Arjantin'e uçtuğunu ve Wanda Nara ayrıca rapçi L-Gante'yi evde bastığını yazdı.

"HAMİLE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

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İddiaya göre 2 kızını da yanına alarak Wanda'nın dairesine giden Icardi, "'O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dedi. İkilinin bu esnada hararetli bir tartışma yaşadığı da iddialar arasında. Ayrıca gazeteci Pepe Ochoa, görüşmenin detaylarını canlı yayında açıkladı.

"TEK AMACI KIZLARI"

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Icardi'nin Wanda Nara ile buluştuğu binaya L-Gante'nin girmesini yasakladığını söyleyen Ochoa, "Bir apartman dairesinde buluştular, bağırdıklarını doğrulattım. Icardi, Arjantin'de çünkü tek amacı kızlarını ülke dışına çıkarmak ve İstanbul'da kendisiyle yaşamalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"SONSUZ BİR SAVAŞ BAŞLAYACAK"

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Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin kızların velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayabileceğini söyleyen Pepe Ochoa, "Bundan sonra sonsuz bir savaş başlayacak çünkü Mauro, Wanda'nın yayınladığı mesajın ardından onunla olan tüm ilişkisini sonsuza kadar bitirdi." açıklamasında bulundu.

"DOĞUM UZMANIYLA GÖRÜŞTÜ"

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Icardi'nin, Wanda Nara'nın L-Gante'ten çocuk beklediğine inandığını ve golcü futbolcunun bu yüzden Arjantin'e geri döndüğünü söyleyen Ochoa, "Bu bana ulaşan ve kontrol ettiğimiz bir bilgi, bunu teyit ettim. Mauro gerçekten inandığı bir şey için ülkeye geldi. Bir hafta önce bir kadın doğum uzmanını iki kez aradı." dedi.

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Wanda Nara son dakika galatasaray icardi
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