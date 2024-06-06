Icardi sosyal medya hesabından Galasaray'ı sildi, ortalık karıştı! Taraftar suçu yönetimde buldu

Galatasaray'da hem gösterdiği performans hem de karakteriyle tarafın sevgilisi olan ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayarak kazanılan 24. şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

Türkiye'ye gelişinde büyük emeği bulunan Erden Timur'un takımdan ayrılması sonrası gerek yaptığı paylaşım gerekse sosyal medyadaki profil resmini siyah-beyaza çevirmesiyle üzüntüsünü belli eden ve "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz ve çok az kişi bunu biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler.'' notuyla mevcut yönetime de bir göndermede bulunan Mauro Icardi'den şimdi de taraftarı oldukça korkutan bir hamle geldi.

'GALATASARAY' HİKAYELERİNİ KALDIRDI

Yıldız isim Instagram profilinden uzun süredir duran 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayeleri kaldırdı.

YÖNETİME TEPKİ OLARAK GÖRÜLDÜ

Icardi'nin bu hareketi taraftarlarca kısa sürede fark edilirken, Arjantinli'nin bu hamlesi, yönetime de bir tepki olarak değerlendirildi.

ERDEN TİMUR'UN GİDİŞİ...

Icardi'nin öne çıkarılan hikayeleri silmesi Erden Timur'un gidişi ile ilgili olabileceği yorumları yapılırken, 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' soruları gündeme geldi.





