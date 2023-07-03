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Icardi transferi arap saçına gördü! Arjantinli yıldız Galatasaray'a bir şartla 'evet' dedi

03.07.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmazken, yönetimin yıldız oyuncuyu kadroda tutabilmek için yoğun mesaisi sürüyor. Günden güne birçok gelişme yaşanırken, Icardi'den yönetime şartlı 'evet' geldi. İşte detaylar...

Icardi transferi arap saçına gördü! Arjantinli yıldız Galatasaray'a bir şartla 'evet' dedi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi olurken, sezonun tamamlanmasıyla kiralık sözleşme sona eren Icardi için Sarı-Kırmızılı yönetim tüm imkanları seferber ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN ETKİSİ...

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PSG'ye geri dönen Icardi, kariyerini Galatasaray formasıyla sürdürmek istese de Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası işler değişti. Al Taawon, yıldız golcüye senelik 25 milyon Euro dolaylarında bir teklif sundu.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY AMA...

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Fanatik'in haberine göre Icardi'nin önceliği halen Galatasaray olsa da ücretinin yükselmesi Galatasaray'ı düşündürüyor. Arjantinli yıldız senelik maliyeti; maaşı, bonuslar ve imaj haklarıyla birlikte 12.5 milyon Euro'yu bulan bu maliyetinin karşılanması durumunda Galatasaray'a 'evet' demiş durumda.

YÖNETİM SPONSOR ARIYOR

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Galatasaray Yönetimi de elini çabuk tutup, bir an önce İcardi'nin maliyetini karşılamak adına sponsor arayışlarına devam ediyor. Eğer Cim Bom, Icardi'nin yıllık ücretini karşılamaya 'Evet' derse, Arjantinli de 3 senelik kontratı imzalamaya hazır.


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